दिल्ली हवाई अड्डे पर 300 उड़ानें प्रभावित, क्या साइबर हमला हुआ? जानें बड़ी बातें

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज तकनीकी खराबी के चलते 300 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई है। बताया जा रहा है कि हवाई अड्डे की वायु यातायात नियंत्रण (ATC) प्रणाली में आई गड़बड़ी के चलते ये परेशानी आई, जिसका असर कई उत्तर भारतीय शहरों पर भी पड़ा है। इस दौरान हवाई अड्डे पर लंबी-लंबी लाइनें देखने को मिलीं और हजारों यात्री परेशान हुए। आइए घटनाक्रम से जुड़े अहम अपडेट्स जानते हैं।

वजह क्या है गड़बड़ी की वजह? न्यूज18 ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (AMSS) में खराबी के चलते ये गड़बड़ी हुई है। AMSS ऑटो ट्रैक सिस्टम (ATS) को विमानों की उड़ान और लैंडिंग से जुड़ा जरूरी डेटा भेजता है। इसी आधार पर विमानों की उड़ान या लैंडिंग की जानकारी, रूट, समय आदि का शेड्यूल तैयार किया जाता है। खराबी के चलते कर्मचारियों को ये सारा काम खुद से करना पड़ रहा है, जिससे उड़ानों में देरी हो रही है।

साइबर हमला क्या हवाई अड्डे पर साइबर हमला हुआ है? भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (AAI) ने किसी भी साइबर हमले की संभावना से इनकार किया है। दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट ने भी पुष्टि की है कि उन्हें ऐसी किसी घटना के बारे में कोई अलर्ट नहीं मिला है। दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (DIAL) ने पुष्टि की कि ATC प्रणाली की विफलता के कारण विमानों का परिचालन प्रभावित हुआ है। DIAL ने कहा कि समस्या दूर करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया जा रहा है।

बयान कब तक दूर हो सकती है गड़बड़ी? AAI ने एक बयान में कहा, "एयर ट्रैफिक कंट्रोल डेटा को सपोर्ट करने वाले AMSS में तकनीकी खराबी के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन में देरी हो रही है। नियंत्रक उड़ान योजनाओं को मैन्युअल रूप से प्रोसेस कर रहे हैं, जिससे कुछ देरी हो रही है। तकनीकी टीमें सिस्टम को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए काम कर रही हैं।" अधिकारियों ने बताया कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सेवाएं कब सुचारू तरीके से शुरू होंगी।

असर गड़बड़ी का लगभग पूरे उत्तर भारत में असर इस तकनीकी खराबी का लगभग पूरे उत्तर भारत के हवाई अड्डों पर असर पड़ा है। दिल्ली से अहमदाबाद, भोपाल, चंडीगढ़, लखनऊ, जयपुर अमृतसर, मुंबई समेत कुछ और शहरों में जाने वाली उड़ानों में देरी हुई है। रोम और लंदन जाने वाले ITA एयरवेज और वर्जिन अटलांटिक जैसे कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। दिल्ली हवाई अड्डे से रोजाना 1,500 विमानों का संचालन होता है। सुबह तक ज्यादातर विमान आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक लेट थे।