पाकिस्तानी सेना प्रमुख की जामनगर रिलायंस रिफाइनरी को उड़ाने की धमकी
क्या है खबर?
पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मॉर्शल असीम मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत को सीधे तौर पर हमले की धमकी दी है। उन्होंने फ्लोरिडा के टैम्पा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर भारत के साथ कभी कोई संघर्ष होगा तो पाकिस्तानी सेना पूर्व से हमला करेगी और गुजरात के जामनगर स्थित रिलायंस रिफाइनरी को निशाना बनाएगी। बता दें कि जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की रिफाइनरी, दुनिया की सबसे बड़ी एकल-साइट रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है।
बयान
मुनीर ने क्या कहा था?
मुनीर ने कहा, "एक ट्वीट करवाया था सूरह फिल और मुकेश अंबानी की तस्वीर के साथ, ताकि उन्हें दिखाया जा सके कि हम अगली बार क्या करेंगे। सूरह फिल की आयत में बताया गया है कि कैसे अल्लाह ने दुश्मन के युद्धक हाथियों पर पत्थर गिराने के लिए पक्षियों को भेजा, जिससे वे चबाए हुए भूसे में बदल गए। हम भारत के पूर्व से शुरुआत करेंगे, जहां उन्होंने अपने सबसे मूल्यवान संसाधन स्थापित किए हैं, फिर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे।"
संकेत
दो महीने में दूसरी बार किया था अमेरिका का दौरा
मुनीर ने यह बयान व्यवसायी और मानद वाणिज्यदूत अदनान असद की ओर से आयोजित रात्रिभोज में कही थी। असद असद पूर्व पाकिस्तानी सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ के चचेरे भाई हैं। हालांकि, मुनीर अमेरिकी मध्य कमान CENTCOM के कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला के सेवानिवृत्ति समारोह में शामिल होने गए थे। यह मुनीर की दो महीने में दूसरी बार अमेरिकी यात्रा है। उनकी टिप्पणी को लेकर अभी भारत या अमेरिकी की ओर से कोई बयान नहीं आया है।
जानकारी
कितनी प्रमुख है जामनगर की रिफाइनरी?
भारत पाकिस्तान सीमावर्ती आर्थिक प्रतिष्ठानों के लिए खतरों का समय-समय पर मूल्यांकन करता है। RIL इनमें एक है। जामनगर की वार्षिक क्षमता 3.3 करोड़ टन कच्चे तेल के प्रसंस्करण की है, जो भारत की कुल रिफाइनिंग क्षमता का 12 प्रतिशत है।