मुंबई से गिरफ्तार फर्जी BARC वैज्ञानिक के पास से 14 नक्शे और परमाणु डाटा बरामद

बीते दिनों मुंबई पुलिस ने एक शख्स को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) का फर्जी वैज्ञानिक बनकर जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अब इस आरोपी के पास से पुलिस को संवेदनशील परमाणु डाटा और 14 नक्शे बरामद हुए हैं। इसके अलावा फर्जी डिग्री, प्रमाण पत्र से लेकर पासपोर्ट तक भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। अख्तर हुसैन कुतुबुद्दीन अहमद नामक ये शख्स फर्जी नामों और दस्तावेजों के जरिए कई विदेश यात्राएं भी कर चुका है।

रिपोर्ट अख्तर ने कई अंतरराष्ट्रीय कॉल भी किए NDTV के मुताबिक, पुलिस अब जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनमें कोई संवेदनशील या गोपनीय परमाणु जानकारी तो नहीं है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया है कि अख्तर ने पिछले कुछ महीनों में कई अंतरराष्ट्रीय कॉल किए हैं और अब उसके कॉल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। पुलिस को शक है कि वह विदेशी नेटवर्क के संपर्क में था।

दस्तावेज अख्तर के पास से दर्जनों नकली दस्तावेज भी बरामद पुलिस को अख्तर के पास से BARC के 2 फर्जी पहचान पत्र मिले हैं। एक पर नाम 'एलेक्जेंडर पामर' और दूसरे पर 'अली रजा हुसैन' लिखा है। इसके अलावा 10वीं, 12वीं, B.Sc, B.Tech और MBA की फर्जी डिग्रियां और अनुभव प्रमाण पत्र भी मिले हैं। ये सभी कागजात एलेक्जेंडर पामर नाम से हैं। उसके पास 2 फर्जी पासपोर्ट भी हैं, जिन पर हुसैनी मोहम्मद आदिल और नसीमुद्दीन सैयद आदिल हुसैन नाम है।

दुबई अख्तर को दुबई ने किया था निर्वासित अख्तर की पृष्ठभूमि ने भी खुफिया एजेंसियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वह पहले खाड़ी देशों में तेल और मार्केटिंग फर्मों में काम करता था। 2004 में उसे दुबई ने निर्वासित कर दिया था। हालांकि, इसके बावजूद उसने कई बार खाड़ी देशों की यात्रा की। उस पर आरोप था कि वह भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारी अरब राजनयिकों को बेचने की कोशिश कर रहा था। इस घटनाक्रम के बाद भारतीय जांच एजेंसियां भी उस पर नजर रख रही थीं।