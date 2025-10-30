मध्य प्रदेश के धार में निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज पर क्रेन पलटी, 2 लोगों की दबकर मौत

मध्य प्रदेश के धार में क्रेन पटलने से 2 की मौत

लेखन गजेंद्र 01:01 pm Oct 30, 202501:01 pm

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश के धार में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां औद्योगिक नगरी पीथमपुर के सागौर थाना क्षेत्र में एक भारी-भरकम क्रेन पटलने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब क्रेन निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज पर काम कर रही थी। क्रेन के नीचे आने से टाटा मैजिक और एक पिकअप दब गए। मृतकों की शिनाख्त नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि घटना के समय मौके से गुजर रहे बाइक सवार भी दबे हैं।