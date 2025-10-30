मध्य प्रदेश के धार में निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज पर क्रेन पलटी, 2 लोगों की दबकर मौत
क्या है खबर?
मध्य प्रदेश के धार में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां औद्योगिक नगरी पीथमपुर के सागौर थाना क्षेत्र में एक भारी-भरकम क्रेन पटलने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब क्रेन निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज पर काम कर रही थी। क्रेन के नीचे आने से टाटा मैजिक और एक पिकअप दब गए। मृतकों की शिनाख्त नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि घटना के समय मौके से गुजर रहे बाइक सवार भी दबे हैं।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज पर सुबह काम के दौरान 2 क्रेन दोनों तरफ से भारी गार्डर को उठाकर ब्रिज पर चढ़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक संतुलन बिगड़ गया और क्रेन पलट गया। इस दौरान रास्ते से गुजर रहा एक लोडिंग टाटा मैजिक, एक पिकअप वाहन और कुछ बाइक सवार इसकी चपेट में आ गए। टाटा मैजिक पर सवार चालक और उसके साथी की मौत हो गई है। अन्य घायल हैं।
ट्विटर पोस्ट
हादसे के बाद का दृश्य
#WATCH धार, मध्य प्रदेश: निर्माणाधीन रेल पुल पर क्रेन के ट्रक पर गिरने से दो लोगों की मौत हो गई है। pic.twitter.com/WOWr3DdMhr— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 30, 2025
जानकारी
लापरवाही से गई 2 की जान
स्थानीय लोगों का कहना है कि गार्डर उठाने का काम कंपनी रात में करती है, उस समय यातायात बंद रहता है, लेकिन शुक्रवार को यातायात बंद किए बिना काम किया जा रहा था। इस दौरान तकनीकी विशेषज्ञ भी मौजूद नहीं थे, जिससे यह हादसा हुआ।