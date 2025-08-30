रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले- कोई भी स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं, केवल हित स्थायी
क्या है खबर?
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कोई भी स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, केवल स्थायी हित होते हैं। उनका ये बयान ऐसे वक्त आया है, जब भारत-चीन संबंधों में नरमी आ रही है और टैरिफ को लेकर अमेरिका से संबंध तनावपूर्ण हैं। सिंह ने ये बातें NDTV डिफेंस समिट में कहीं। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण का जिक्र करते हुए कहा कि अब सभी युद्धपोतों का निर्माण घरेलू स्तर पर हो रहा है।
बयान
सिंह बोले- भारत किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता
सिंह ने कहा, "व्यापार और टैरिफ युद्ध की स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं। कोई देश जब आगे बढ़ता है, तो कुछ देशों के विचार उसके साथ मिलते हैं और कुछ के नहीं मिलते। जिनके साथ विचार मिलते हैं, उन्हें मित्र समझा जाता है और जिनके साथ नहीं मिलते हैं, उन्हें दुश्मन। भारत किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता, लेकिन हमारे लिए अपने लोगों का, अपने किसानों का, अपने छोटे व्यापारियों का, अपने देशवासियों का हित सबसे ऊपर है।"
आत्मनिर्भर
रक्षा मंत्री ने कहा- आत्मनिर्भरता अब एक जरूरत
सिंह ने कहा, "अस्थिर भू-राजनीति के बीच आत्मनिर्भरता केवल एक लाभ नहीं, बल्कि जरूरत बन गई है। आज की बदलती भू-राजनीति ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि रक्षा के क्षेत्र में बाहरी निर्भरता अब हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है। फिलहाल आत्मनिर्भरता हमारी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों के लिए जरूरी है।" उन्होंने बताया कि भारत भविष्य के सभी युद्धपोतों का निर्माण घरेलू स्तर पर करेगा और सुदर्शन चक्र रक्षा प्रणाली का जल्द ही अनावरण किया जाएगा।