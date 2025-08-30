रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में केवल हित स्थायी होते हैं

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले- कोई भी स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं, केवल हित स्थायी

लेखन आबिद खान 01:30 pm Aug 30, 202501:30 pm

क्या है खबर?

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कोई भी स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, केवल स्थायी हित होते हैं। उनका ये बयान ऐसे वक्त आया है, जब भारत-चीन संबंधों में नरमी आ रही है और टैरिफ को लेकर अमेरिका से संबंध तनावपूर्ण हैं। सिंह ने ये बातें NDTV डिफेंस समिट में कहीं। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण का जिक्र करते हुए कहा कि अब सभी युद्धपोतों का निर्माण घरेलू स्तर पर हो रहा है।