गृह मंत्री अमित शाह बोले- दिल्ली धमाके के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा
क्या है खबर?
दिल्ली कार धमाके मामले पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसी भी गुनाहगार को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, "घटना के हर एक जिम्मेदार को तलाश किया जाए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। घटना के पीछे जो लोग हैं, उन्हें एजेंसियों के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा।" गृह मंत्री ने गृह मंत्रालय में सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ धमाके को लेकर दूसरी बैठक की ।
बयान
गृह मंत्री बोले- हर दोषी को कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा
गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'दिल्ली कार धमाके पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्हें इस घटना के पीछे के प्रत्येक दोषी की तलाश करने के निर्देश दिए हैं। इस कृत्य में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को हमारी एजेंसियों की कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा।' इससे पहले गृह मंत्री ने तमाम सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ अपने आवास पर भी बैठक की थी।
बैठक
बैठक में कौन-कौन शामिल हुआ?
गृह मंत्री के साथ पहली बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते शामिल हुए थे। जम्मू-कश्मीर के DGP नलिन प्रभात भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। बता दें कि मामले को लेकर UAPA के तहत FIR दर्ज की गई है और गृह मंत्रालय ने जांच NIA को सौंप दी है।