गृह मंत्री अमित शाह बोले- दिल्ली धमाके के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा

बयान

गृह मंत्री बोले- हर दोषी को कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा

गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'दिल्ली कार धमाके पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्हें इस घटना के पीछे के प्रत्येक दोषी की तलाश करने के निर्देश दिए हैं। इस कृत्य में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को हमारी एजेंसियों की कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा।' इससे पहले गृह मंत्री ने तमाम सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ अपने आवास पर भी बैठक की थी।