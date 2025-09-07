NCB ने दुबई स्थित ड्रग तस्कर के खिलाफ जारी किया अंतरराष्ट्रीय सिल्वर नोटिस, जानिए इसके मायने

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने भारत में कोकीन की सबसे बड़ी जब्ती के सिलसिले में दुबई स्थित ड्रग तस्कर पवन ठाकुर के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय सिल्वर नोटिस जारी किया है। यह नोटिस नवंबर 2024 में दिल्ली में 2,500 करोड़ रुपये कीमत की लगभग 82 किलोग्राम उच्च-श्रेणी की कोकीन की जब्ती के बाद जारी किया गया था। इस खेप को एक भारतीय बंदरगाह से होकर एक गोदाम में वितरण के लिए रखा गया था।

मायने क्या है अंतरराष्ट्रीय सिल्वर नोटिस के मायने? अंतरराष्ट्रीय सिल्वर नोटिस विदेश में मादक पदार्थों के तस्करों को निशाना बनाने के लिए भारतीय अधिकारियों द्वारा शुरू की गई अपनी तरह की नई पहल है। यह अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को विभिन्न क्षेत्रों में आरोपियों से जुड़ी संपत्तियों और वित्तीय गतिविधियों का पता लगाने में मदद करता है। यह नोटिस संयुक्त अरब अमीरात (UAE), सिंगापुर, हांगकांग और कई यूरोपीय देशों की एजेंसियों के साथ साझा किया गया है। ठाकुर ने इन देशों में बड़ा निवेश किया है।

नेटवर्क ठाकुर का व्यापक नेटवर्क और संचालन NCB जांच से पता चलता है कि ठाकुर न केवल नवंबर 2024 में कोकीन जब्ती के पीछे था, बल्कि लंबे समय से हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का काम भी करता था। उसका कारोबार भारत और दुबई तक फैला है, जहां नशीली दवाओं के व्यापार से प्राप्त काला धन एक विस्तृत हवाला प्रणाली के माध्यम से भेजा जाता था। सबूत बताते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन का इस्तेमाल भारत, चीन, सिंगापुर, हांगकांग और UAE में फर्जी कंपनियों में किया जाता था।

नोटिस ठाकुर ने ED के कई समन को किया अनदेखा प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार, ठाकुर के सिंडिकेट ने फर्जी आयात-निर्यात दस्तावेजों, क्रिप्टो ट्रांसफर और फर्जी वित्तीय विवरणों के जरिए 681 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की। ED के कई समन के बावजूद ठाकुर जांचकर्ताओं के सामने पेश नहीं हुआ। नवंबर 2024 में दिल्ली में कोकीन जब्ती के बाद वह अपने परिवार के साथ भारत से भाग गया और दुबई में बस गया, जहां से वह कथित तौर पर अपने तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का प्रबंधन करता रहा है।