कोलकाता में युवती के जन्मदिन पर 2 परिचितों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, आरोपी फरार

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक 20 वर्षीय युवती से उसके जन्मदिन की पार्टी में 2 परिचितों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बड़ी बात यह है कि घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। युवती की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमों का भी गठन किया है।

आरोपी कौन हैं वारदात में शामिल आरोपी? पुलिस ने बताया कि फरार आरोपियों की पहचान चंदन मलिक और द्वीप (दीप) बिस्वास के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता की मुलाकात चंदन से कई महीने पहले हुई थी। उसने खुद को दक्षिण कोलकाता की एक पूजा समिति का प्रमुख बताया था। बाद में चंदन ने पीड़िता की मुलाकात द्वीप से करा दी। दोनों ने पीड़िता को समिति में शामिल करने का वादा किया था। उसके बाद तीनों की अक्सर बातें और मुलाकते होना शुरू हो गई।

वारदात आरोपियों ने कैसे दिया वारदात को अंजाम? पुलिस ने बताया कि 5 सितंबर को पीड़िता का जन्मदिन था। आरोपी उसे रीजेंट पार्क इलाके के एक फ्लैट में ले गए और खाना खिलाया। पीड़िता का आरोप है कि जब वह वहां से जाने लगी, तो आरोपियों ने दरवाजा बंद कर दिया, उसके साथ मारपीट की और उसके साथ बलात्कार किया। 6 सितंबर की सुबह वह किसी वहां से निकलने में सफल रही और फिर अपने घर लौट आई। उसके बाद पीड़िता ने हरिदेवपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई।