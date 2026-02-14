नरवणे किताब विवाद के बीच केंद्र सरकार बड़ा कदम उठा सकती है

नरवणे विवाद के बाद आला अधिकारियों के किताब लिखने पर पाबंदियां लगा सकती है सरकार- रिपोर्ट

लेखन आबिद खान 12:15 pm Feb 14, 202612:15 pm

क्या है खबर?

पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। हिन्दुस्तान टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सरकार ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसके तहत बड़े सरकारी पदों पर रहे लोगों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद कम से कम 20 साल का 'कूलिंग-ऑफ पीरियड' तय किया जा सकता है।