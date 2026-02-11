दिल्ली पुलिस ने जनरल नरवणे की किानताब को लेकर पेंगुइन इंडिया को नोटिस भेजा

दिल्ली पुलिस ने जनरल नरवणे की किताब को लेकर पेंगुइन इंडिया को नोटिस भेजा

लेखन गजेंद्र 11:43 am Feb 11, 202611:43 am

क्या है खबर?

दिल्ली पुलिस ने पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित संस्मरण फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया को नोटिस जारी किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने नोटिस में अप्रकाशित संस्मरण से संबंधित कई सवालों के जवाब मांगे हैं और प्रकाशक से जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कथित अवैध प्रसार को लेकर आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा दर्ज किया है।