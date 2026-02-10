नरवणे की किताब को लेकर प्रकाशक पेंगुइन इंडिया का बयान, कहा- कोई प्रति बेची नहीं गई

बयान प्रकाशक पेंगुइन इंडिया ने क्या कहा? पेंगुइन में एक्स पर साझा बयान में कहा, "जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' पर पब्लिक चर्चा और मीडिया रिपोर्टिंग को देखते हुए यह साफ करना चाहते हैं कि नरवणे के संस्मरण पर लिखी किताब के प्रकाशन अधिकार सिर्फ हमारे पास हैं। किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। पेंगुइन ने किताब की कोई भी कॉपी प्रिंट या डिजिटल फ़ॉर्म में प्रकाशित, बांटी, बेची या किसी और तरह से पब्लिक के लिए उपलब्ध नहीं कराई है।"

बयान बिना इजाजत प्रसार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे- पेंगुइन पेंगुइन ने आगे लिखा, "किताब की कोई भी प्रति जो अभी प्रसार में है, चाहे वह पूरी हो या कुछ, चाहे प्रिंट, डिजिटल, PDF, या किसी और फॉर्मेट में, ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, पेंगुइन के कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाएगा और उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। पेंगुइन किताब के गैर-कानूनी और बिना इजाजत प्रसार के खिलाफ कानून में मौजूद तरीकों का इस्तेमाल करेगा। बयान प्रकाशक की बात रिकॉर्ड पर रखने के लिए जारी किया गया है।"

Advertisement

मुकदमा दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है मुकदमा दिल्ली पुलिस ने पुस्तक की अप्रकाशित प्रति के कथित वितरण के संबंध में FIR दर्ज की है, जिसके बाद पेंगुइन ने बयान जारी किया है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया और ऑनलाइन मंचों पर मिली उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया है, जिनमें दावा है कि किताब का एक पूर्व-मुद्रित संस्करण सक्षम अधिकारियों से अनिवार्य मंजूरी के बिना साझा हुआ है। जांच में प्रकाशक द्वारा टाइप की हुई पुस्तक की PDF कुछ वेबसाइटों पर कवर के साथ मिली है।

Advertisement