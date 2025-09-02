नागपुर से कोलकाता के लिए रवाना इंडिगो के विमान से पक्षी टकराया, आपातकालीन लैंडिंग
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के नागपुर से पश्चिम बंगाल के कोलकाता के लिए रवाना इंडिगो के विमान को आपाताकालीन परिस्थितियों में वापस लौटना पड़ा। दरअसल, आसमान में एक पक्षी के टकराने के बाद पायलट ने विमान को वापस नागपुर लौटाने का फैसला किया। विमान में 272 यात्री सवार थे। विमान नागपुर हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गया है। घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं।
हादसा
विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त
नागपुर हवाई अड्डे के वरिष्ठ हवाई अड्डा निदेशक आबिद रूही ने बताया कि इंडिगो की 6E812 नागपुर-कोलकाता उड़ान मंगलवार को रवाना हुआ था। कुछ देर बाद विमान के वापस आने की सूचना मिली। हालांकि, उसे सुरक्षित हवाई अड्डे पर उतार लिया गया है। उन्होंने बताया कि किसी पक्षी के टकराने की आशंका है। हवाई अड्डे के अधिकारी विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था। पक्षी टकराने से विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है।
सुरक्षा
2 दिन पहले बड़ा हादसा होते-होते बचा
31 अगस्त को एयर इंडिया के साथ बड़ा हादसा होते-होते बचा था। दिल्ली से इंदौर जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान AI-2913 रवाना होने के कुछ देर बाद दिल्ली लौट आई थी। विमान के पायलट को दाहिने इंजन में आग लगने के संकेत मिले थे, जिसके बाद 'मेडे' घोषित किया गया था। दिल्ली हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने 'पूर्ण आपातकाल' घोषित कर दिया और एहतियाती उपाय किए थे। हालांकि, सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया था।