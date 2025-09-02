बिहार के बक्सर में पास्ता खाने से परिवार के 7 लोग बीमार, पिता-पुत्र की मौत
क्या है खबर?
बिहार के बक्सर जिले में विषाक्त पास्ता खाने से एक ही परिवार के 7 लोग बीमार हो गए, जिसमें 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। घटना सोमवार देर शाम को औद्योगिक थाना क्षेत्र के दहिवर गांव में घटी है। मृतकों में 40 वर्षीय कृष्णा सिंह और 4 वर्षीय अमित कुमार शामिल हैं, जो पिता और पुत्र हैं। परिवार के 3 बच्चे, महिला प्रेमा देवी (50) और पूजा देवी अस्पताल में भर्ती हैं।
घटना
क्या है पूरा मामला?
स्थानीय मीडिया के मुताबिक, घर के एक युवक ने बताया कि सोमवार रात नौ बजे परिवार के सदस्यों ने दूध रोटी और पास्ता खाया था। सवा नौ बजे एक महिला की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद बच्चे भी उल्टी और सिरदर्द की शिकायत करने लगे। परिजन सभी को लेकर सदर अस्पताल गए। कृष्णा और अमित को वाराणसी भेज दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। परिवार के अन्य सदस्य सदर अस्पताल और निजी अस्पताल में भर्ती हैं।
जांच
जहर या विषाक्त भोजन?
पुलिस को घटना की जानकारी मंगलवार सुबह हुई है। उसने तुरंत घटनास्थल का दौरा किया और परिजनों से अस्पताल में मुलाकात की। पीड़ितों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। पुलिस जांच कर रही है कि क्या किसी ने पास्ते में जहर मिलाया था या फिर वह खराब हो चुका था। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से नमूने एकत्र किए हैं। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है।