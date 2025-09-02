बिहार के बक्सर में पास्ता खाने से परिवार के 2 लोगों की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बिहार के बक्सर में पास्ता खाने से परिवार के 7 लोग बीमार, पिता-पुत्र की मौत

लेखन गजेंद्र 10:04 am Sep 02, 202510:04 am

क्या है खबर?

बिहार के बक्सर जिले में विषाक्त पास्ता खाने से एक ही परिवार के 7 लोग बीमार हो गए, जिसमें 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। घटना सोमवार देर शाम को औद्योगिक थाना क्षेत्र के दहिवर गांव में घटी है। मृतकों में 40 वर्षीय कृष्णा सिंह और 4 वर्षीय अमित कुमार शामिल हैं, जो पिता और पुत्र हैं। परिवार के 3 बच्चे, महिला प्रेमा देवी (50) और पूजा देवी अस्पताल में भर्ती हैं।