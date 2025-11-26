मुंबई आतंकी हमले में शहीद हुए वीरों की कहानी, अपनी जान पर खेल बचाईं हजारों जिंदगियां

26 नवंबर को मुंबई में हुए आतंकी हमले के आज 17 साल हो गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेताओं और शख्सियतों ने इस हमले में मारे गए नागरिकों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। इस हमले में 166 लोग मारे गए थे। इस दौरान सुरक्षाबलों ने शौर्य का परिचय देते हुए सभी आतंकियों को मार गिराया। आइए आज इस हमले में शहीद हुए जवानों के बारे में जानते हैं।

हेमंत करकरे ATS प्रमुख हेमंत करकरे हमलों में मुंबई आतंकवाद रोधी यूनिट (ATS) प्रमुख हेमंत करकरे भी शहीद हो गए। हमले की सूचना मिलते ही वे ACP अशोक काम्टे और इंस्पेक्टर विजय सालस्कर के साथ पुलिस वाहन में सवार होकर कामा अस्पताल जा रहे थे। यहां 2 आतंकियों के होने की सूचना थी। करकरे जैसे ही अस्पताल वाली गली के पास पहुंचे, आतंकवादी अजमल कसाब और अबू इस्माइल ने उन पर हमला कर दिया। करकरे की पुलिस वाहन के अंदर ही मौत हो गई।

अशोक काम्टे ACP अशोक काम्टे और इंस्पेक्टर विजय सालस्कर ACP अशोक काम्टे और इंस्पेक्टर विजय सालस्कर भी करकरे के साथ ही थे। कामा अस्पताल के बाहर ही आतंकी इस्माइल ने अशोक पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दीं। एक गोली उनके सिर में लगी। इसके बावजूद गंभीर रूप से घायल अशोक ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। अपने दोनों साथियों के मारे जाने के बाद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर अकेले आतंकियों से लोहा लेने लगे। हालांकि, वे भी शहीद हो गए। आतंकियों ने उनकी बंदूक भी छीन ली।

तुकाराम ओंबले बिना हथियार कसाब से भिड़ गए थे तुकाराम ओंबले जब-जब मुंबई हमलों का जिक्र होगा, ASI तुकाराम का नाम जरूर आएगा। गिरगांव चौपाटी पर तुकाराम और उनकी टीम ने कसाब और इस्माइल की स्कोडा कार का टायर पंक्चर कर दिया था। इसके बाद आतंकवादी गोलीबारी करने लगे, तो तुकाराम केवल एक लाठी लेकर आतंकियों से भिड़ गए। तुकाराम ने कसाब की राइफल पकड़ ली और गोलियां लगने के बावजूद उसे छोड़ा नहीं। वे शहीद हो गए, लेकिन उनकी हिम्मत ने कसाब को जिंदा पकड़ने में अहम भूमिका निभाई।