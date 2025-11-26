दिल्ली विस्फोट मामले में डॉक्टर उमर की मदद करने वाला अल-फलाह का कर्मचारी गिरफ्तार

दिल्ली में लाल किले के पास कार विस्फोट मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे आत्मघाती हमलावार डॉक्टर उमर नबी का सहयोगी बताया जा रहा है। आरोपी की पहचान फरीदाबाद निवासी सोयब के रूप में हुई है, जो अल-फलाह विश्वविद्यालय में कर्मचारी है। आरोप है कि सोयब ने उमर का साथ दिया था और उसे सक्षम बनाया था। सोयब को आज अदालत में पेश कर हिरासत मांगी जाएगी।

जांच उमर को शरण देने और रसद उपलब्ध कराने का आरोप NIA के अधिकारियों ने बताया कि धौज में रहने वाले सोयब ने विस्फोट से ठीक पहले उमर को शरण और रसद सहायता प्रदान की थी। जांच एजेंसी ने पहले गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई के साथ सोयब के घर का दौरा कर संदिग्धों की गतिविधियों की जांच की थी। फिर, सबूत मिलने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि सोयब को साजिश की जानकारी थी तथा उसने जानबूझकर आतंकी उमर को शरण दी थी।

गिरफ्तार अब तक 7 लोग गिरफ्तार दिल्ली विस्फोट मामले में NIA ने अब तक सोयब समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो 'सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल' का खुलासा करता है। अमीर राशिद अली पर आत्मघाती बम विस्फोट में प्रयुक्त कार की खरीद में सहायता और प्रमुख सह-षड्यंत्रकर्ता का आरोप है। जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश पर ड्रोन-रॉकेट सहित तकनीकी सहायत करने का आरोप है। मुजम्मिल शकील, डॉक्टर अदील अहमद राथर, डॉक्टर शाहीन सईद और मुफ्ती इरफान अहमद वागय साजिश के मुख्य आरोपी बनाए गए हैं।