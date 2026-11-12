मोहन भागवत बोले- पहले के पटाखे हवा शुद्ध करते थे; लोगों से की ये अपील
लेखन आबिद खान
RSS प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में बताया कि पहले जो पटाखे बनते थे, उनमें रसायन नहीं होते थे। कहा जाता था कि उनके धुएं से हवा भी साफ होती थी और कीड़े-मकौड़े भी दूर भाग जाते थे।
नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लोगों से घी या तेल के दीये जलाने जैसी पारंपरिक चीजों को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसी परंपराएं पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी होती हैं।
मोहन भागवत ने दिवाली की वैश्विक पहचान पर प्रकाश डाला
भागवत ने बताया कि दिवाली जैसे भारतीय त्योहार अब अमेरिका और यूके की संसदों में भी मनाए जाते हैं। यह इस बात का सबूत है कि इनकी पहचान अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है।
उन्होंने लोगों से समाज के नियमों का पालन करने के लिए भी कहा। साथ ही, उन्होंने याद दिलाया कि सबकी भलाई के लिए हमें सामाजिक नियमों का सम्मान करना चाहिए और अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए।