मोहन भागवत बोले- पहले के पटाखे हवा शुद्ध करते थे; लोगों से की ये अपील

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में बताया कि पहले जो पटाखे बनते थे, उनमें रसायन नहीं होते थे। कहा जाता था कि उनके धुएं से हवा भी साफ होती थी और कीड़े-मकौड़े भी दूर भाग जाते थे।

नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लोगों से घी या तेल के दीये जलाने जैसी पारंपरिक चीजों को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसी परंपराएं पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी होती हैं।