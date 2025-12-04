सऊदी अरब से हैदराबाद आ रही इंडिगो की उड़ान को बम की धमकी, अहमदाबाद डावयर्ट

धमकी

विमान में 180 से अधिक यात्री थे सवार

अहमदाबाद जोन चार के डिप्टी पुलिस कमिश्नर अतुल बंसल ने बताया कि 180 से अधिक यात्रियों और 6 चालक दल के सदस्यों को लेकर उड़ान दोपहर के आसपास अहमदाबाद पहुंची और उसे एक अलग 'बे' में ले जाया गया, जहां सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए। यात्रियों को बाहर निकालकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया, जहां विमान की जांच की गई। बम निरोधक दस्ते ने केबिन, कार्गो और सामान की जांच की, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।