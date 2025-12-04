LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / सऊदी अरब से हैदराबाद आ रही इंडिगो की उड़ान को बम की धमकी, अहमदाबाद डावयर्ट
सऊदी अरब से हैदराबाद आ रही इंडिगो की उड़ान को बम की धमकी, अहमदाबाद डावयर्ट
सऊदी अरब से हैदराबाद आ रही इंडिगो की उड़ान को बम की धमकी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

सऊदी अरब से हैदराबाद आ रही इंडिगो की उड़ान को बम की धमकी, अहमदाबाद डावयर्ट

लेखन गजेंद्र
Dec 04, 2025
04:48 pm
क्या है खबर?

सऊदी अरब के मदीना से तेलंगाना के हैदराबाद आ रही इंडिगो की उड़ान 6E058 को गुरुवार को बम की धमकी के बाद गुजरात के अहमदाबाद डायवर्ट कर दिया गया। यह धमकी हैदराबाद हवाई अ्ड्डे के अधिकारियों को ईमेल के जरिए दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर विमान को अपने गंतव्य पर उतरने की अनुमति दी गई तो उसे उड़ा दिया जाएगा। विमान को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतार लिया गया है।

धमकी

विमान में 180 से अधिक यात्री थे सवार

अहमदाबाद जोन चार के डिप्टी पुलिस कमिश्नर अतुल बंसल ने बताया कि 180 से अधिक यात्रियों और 6 चालक दल के सदस्यों को लेकर उड़ान दोपहर के आसपास अहमदाबाद पहुंची और उसे एक अलग 'बे' में ले जाया गया, जहां सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए। यात्रियों को बाहर निकालकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया, जहां विमान की जांच की गई। बम निरोधक दस्ते ने केबिन, कार्गो और सामान की जांच की, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

जांच

कल कुवैत की उड़ान को मिली थी धमकी

एक दिन पहले कुवैत से हैदराबाद आ रही इंडिगो की उड़ान को मानव बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। तब भी हैदराबाद हवाई अड्डे को एक विस्तृत ईमेल मिला था, जिसमें विमान को मानव बम से उड़ाने की बात लिखी गई थी। धमकी को गंभीरता से लेते हुए तुरंत हैदराबाद जा रही उड़ान को मुंबई की ओर मोड़ दिया गया था। विमान सुरक्षित उतर गया है। अभी तक इस मामले में अधिक जानकारी नहीं मिली है।

Advertisement