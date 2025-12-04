भारत और रूस में पनडुब्बी को लेकर अहम समझौता हुआ है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

व्लादिमीर पुतिन के दौरे से पहले भारत-रूस में पनडुब्बी को लेकर हुआ बड़ा समझौता

लेखन आबिद खान 04:02 pm Dec 04, 202504:02 pm

क्या है खबर?

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले दोनों देशों में एक अहम समझौता हुआ है। ब्लूमबर्ग के अनुसार, भारत ने रूस से परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बी को लीज पर लेने के लिए समझौता किया है। इसके लिए भारत रूस को 16,700 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा। यह करार ऐसे समय हुआ है, जब हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों ने भारतीय नौसेना की और मजबूत करने की जरूरत पैदा की है।