भारत ने चटगांव वीजा केंद्र बंद किया, दिल्ली में बांग्लादेशी उच्चायोग के सामने प्रदर्शन पर क्या कहा?

विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में बांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर हुए प्रदर्शनों पर बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया है। इन रिपोर्ट में दावा किया गया था कि उच्चायोग की दीवार को तोड़ने की कोशिश हुई थी। मंत्रालय ने इन खबरों को निराधार और भ्रामक बताया है। वहीं, चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग ने वीजा से जुड़े कामकाज अगले आदेश तक रद्द कर दिए हैं। हिंसा के हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।

बयान मंत्रालय ने कहा- उच्चायोग में असुरक्षित स्थिति पैदा करने का प्रयास नहीं हुआ विदेश मंत्रालय ने कहा, "हमने बांग्लादेशी मीडिया के कुछ वर्ग में भ्रामक प्रचार देखा है। सच्चाई यह है कि 20 दिसंबर को दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के सामने लगभग 20-25 युवक एकत्रित हुए और उन्होंने दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में नारे लगाए और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग भी की। फेंसिंग तोड़ने या असुरक्षा की स्थिति पैदा करने का कोई प्रयास नहीं हुआ। पुलिस ने कुछ ही मिनटों में समूह को तितर-बितर कर दिया।"

चटगांव चटगांव में भारतीय वीजा सेवाएं निलंबित भारत ने बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े शहर चटगांव में स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र (IVAC) में सभी वीजा सेवाएं अगले आदेश तक निलंबित कर दी हैं। कहा जा रहा है कि जब तक सुरक्षा पूरी तरह बहाल नहीं हो जाती, तब तक वीजा सेवाएं भी निलंबित रहेंगी। वहीं बांग्लादेश के सिलहट में भारतीय सहायक उच्चायोग और वीजा आवेदन केंद्र की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। सहायक उच्चायोग के सामने प्रदर्शन के बाद ये फैसला लिया गया है।

Advertisement

अपील भारत की अपील- दीपू दास हत्याकांड के दोषियों को हो सजा विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश सरकार से पीट-पीटकर हत्या किए गए हिंदू व्यक्ति दीपू चंद्र दास के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का आग्रह किया है। बता दें कि मयमनसिंह के भालुका में एक कपड़ा कारखाने में काम करने वाले दीपू चंद्र दास की ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने हत्या कर दी थी। इसके बाद दीपू के शव को पेड़ से लटकाकर आग के हवाले कर दिया था।

Advertisement

अल्टीमेटम छात्र नेताओं ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया अज्ञात हमलावरों की गोलीबारी में मारे गए उस्मान हादी के इंकलाब मंच ने बांग्लादेश सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इंकलाब मंच के सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने कहा कि अगर सरकार आज शाम तक हादी की हत्या में शामिल लोगों को गिरफ्तार नहीं करती, तो अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा। जाबेर ने कहा कि यह हत्या किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि इसके पीछे पूरा गिरोह है।