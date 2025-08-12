मलेशिया से चेन्नई आ रहे मालवाहक विमान के इंजन में लगी आग, सुरक्षित उतारा गया
क्या है खबर?
मलेशिया के कुआलालांपुर से चेन्नई आ रहे एक अंतरराष्ट्रीय मालवाहक विमान के इंजन में मंगलवार को आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना पर चेन्नई हवाई अड्डे पर अलर्ट जारी किया गया और मौके पर अग्निशमन विभाग की टीम तैनात रही। बताया जा रहा है कि विमान के उतरते ही आग पर काबू पा लिया गया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मामले की जांच शुरू हो गई है।
हादसा
चौथे इंजन में लगी थी आग
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हवाई अड्डे पर उतरने के दौरान मालवाहक विमान के चौथे इंजन में आग लगी थी, जिसके बाद पायलटों ने चेन्नई में संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दी। बताया जा रहा है कि यह कोई आपातकालीन नहीं थी, क्योंकि विमान को चेन्नई ही उतरना था, लेकिन पायलट की सूचना के बाद विमान को सुरक्षित उतार लिया गया। आग लगने के कारण अभी सामने नहीं आए हैं। मौके पर अधिकारी मौजूद हैं।