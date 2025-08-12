चेन्नई हवाई अड्डे पर उतरते समय मालवाहक विमान के इंजन में लगी आग (प्रतीकात्मक तस्वीर: पिक्साबे)

मलेशिया से चेन्नई आ रहे मालवाहक विमान के इंजन में लगी आग, सुरक्षित उतारा गया

लेखन गजेंद्र 10:47 am Aug 12, 202510:47 am

क्या है खबर?

मलेशिया के कुआलालांपुर से चेन्नई आ रहे एक अंतरराष्ट्रीय मालवाहक विमान के इंजन में मंगलवार को आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना पर चेन्नई हवाई अड्डे पर अलर्ट जारी किया गया और मौके पर अग्निशमन विभाग की टीम तैनात रही। बताया जा रहा है कि विमान के उतरते ही आग पर काबू पा लिया गया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मामले की जांच शुरू हो गई है।