नागरिक हवाई अड्डों पर लगाई जाएगी ड्रोन-रोधी प्रणाली, 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद सरकार का बड़ा फैसला
क्या है खबर?
केंद्र सरकार देश के हर बड़े नागरिक हवाई अड्डे पर ड्रोन-रोधी प्रणाली तैनात करने पर विचार कर रही है, ताकि किसी भी संभावित हमले को नाकाम किया जा सके। 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान से हुए संघर्ष में ड्रोन का व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ये प्रणाली पहले बड़े और संवेदनशील हवाई अड्डों पर और उसके बाद अन्य हवाई अड्डों पर लगाई जाएगी।
रिपोर्ट
गृह मंत्रालय कर रहा परियोजना पर काम
न्यूज18 के मुताबिक, यह पहली बार है जब केवल नागरिक हवाई अड्डों पर इस तरह की प्रणालियां लगाई जाएंगी। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले पर चर्चा के लिए कई उच्च-स्तरीय बैठकें हो चुकी हैं। गृह मंत्रालय इस परियोजना की देखरेख कर रहा है। वहीं, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और अन्य हितधारक शामिल हैं।
बयान
अधिकारी बोले- कई चरणों में पूरी होगी परियोजना
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, "सिस्टम की विशिष्टताओं पर काम चल रहा है। मंत्रालय संबंधित घटनाक्रमों पर नजर रख रहा है और विशिष्टताओं को अंतिम रूप दिए जाने के बाद खरीद शुरू हो जाएगी।" एक अन्य अधिकारी ने न्यूज18 से कहा, "यह परियोजना चरणों में पूरी की जाएगी। शुरुआती चरण में दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, जम्मू जैसे संवेदनशील हवाई अड्डों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। धीरे-धीरे यह सुविधा गैर-संवेदनशील हवाई अड्डों पर भी लागू की जाएगी।"
अधिकारी
भारत-पाकिस्तान संघर्ष में ड्रोन के इस्तेमाल से उपजी चिंताएं
एक अधिकारी ने कहा, "एक बार निर्देशों को अंतिम रूप देने और हवाईअड्डा संचालकों को मानदंडों के अनुरूप तकनीक स्थापित करने का निर्देश देने के बाद समय सीमा तय कर दी जाएगी। भारत के बाहर अन्य हवाईअड्डों पर सफलतापूर्वक मौजूद मॉडलों का भी अध्ययन किया जा रहा है।" अधिकारियों ने बताया कि मई में भारत-पाकिस्तान संघर्ष में ड्रोन का इस्तेमाल इस फैसले के पीछे का अहम कारण बनकर उभरा है।
संघर्ष
भारत-पाकिस्तान संघर्ष में व्यापक तौर पर इस्तेमाल हुए थे ड्रोन
पहलगाम हमले के बाद भारत ने कई पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाया था। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से भारत पर हमला किया था, जिनमें से लगभग सभी को नष्ट कर दिया गया था। भारत ने भी ड्रोन के जरिेए कई पाकिस्तानी लक्ष्यों पर हमले किए थे। पाकिस्तान के साथ संघर्ष और दुनियाभर में हमलों के लिए ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल के बाद सरकार ने ये कदम उठाया है।