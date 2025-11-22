G-20 शिखर सम्मेलन: जोहान्सबर्ग में भारतीय मूल के उद्यमियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी

मुलाकात प्रधानमंत्री ने नैस्पर्स के चेयरमैन और CEO से भी की मुलाकात प्रधानमंत्री ने नैस्पर्स के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के साथ बैठक की और भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में निवेश बढ़ाने पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'प्रधानमंत्री ने दक्षिण अफ्रीकी बहुराष्ट्रीय इंटरनेट और प्रौद्योगिकी कंपनी नैस्पर्स के चेयरमैन कूस बेकर और CEO फैब्रिसियो ब्लोसी से मुलाकात की। इस दौरान चर्चा भारत के डिजिटल इकोसिस्टम, AI, स्टार्टअप और अंतरिक्ष क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने और उपभोक्ता बाजार में नए रास्ते तलाशने पर केंद्रित रही।'

उद्यमियों भारतीय मूल के तकनीकी उद्यमियों से भी मिले प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जोहान्सबर्ग में भारतीय मूल के तकनीकी उद्यमियों के साथ उनकी सार्थक बातचीत हुई, जिन्होंने फिनटेक, सोशल मीडिया, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा उपकरणों सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपने काम के बारे में जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत के साथ अपने जुड़ाव को मजबूत करने और नवाचार एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने लोगों के साथ और निकटता से सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया।

ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री संग हुई मोदी की बैठक प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ भी बैठक की। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक साझेदारी ने परिवर्तनकारी परिणामों के साथ 5 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि बातचीत 3 प्रमुख क्षेत्रों- रक्षा और सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा और व्यापार पर चर्चा हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने गहन सहयोग की अपार संभावनाओं को देखते हुए शिक्षा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से अन्य क्षेत्रों पर चर्चा की।

स्वागत जोहांसबर्ग में प्रधानमंत्री का हुआ जोरदार स्वागत जोहांसबर्ग पहुंचने पर प्रधानमंत्री का दक्षिण अफ्रीका के गिरमिटिया गीत 'गंगा मैया' की प्रस्तुति के साथ स्वागत किया गया। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में 11 राज्यों के लोकनृत्य प्रस्तुत किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका वीडियो साझा करते हुए इस अनुभव को 'अत्यंत भावविभोर कर देने वाला' बताया। उन्होंने गिरमिटिया समुदाय की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस गीत में उन लोगों की आशा और दृढ़ संकल्प की भावना समाहित है, जो कई दशक पहले यहां आए थे।