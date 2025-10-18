महाराष्ट्र के नंदुरबार में बड़ा सड़क हादसा, वाहन खाई में गिरने से 8 की मौत

महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया है

लेखन आबिद खान 03:09 pm Oct 18, 202503:09 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यहां चांदशैली घाट पर एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया और खाई में जा गिरा। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है और इतने ही लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर है, जिसके चलते मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।