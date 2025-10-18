महाराष्ट्र के नंदुरबार में बड़ा सड़क हादसा, वाहन खाई में गिरने से 8 की मौत
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यहां चांदशैली घाट पर एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया और खाई में जा गिरा। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है और इतने ही लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर है, जिसके चलते मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
हादसा
तीर्थ यात्रा पूरी कर लौट रहे थे श्रद्धालु
यह घटना नंदुरबार जिले के शाहदा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में चांदशैली घाट के पास हुई है। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी अस्तंबा यात्रा पूरी कर लौट रही थी। इसी दौरान घाट पर ड्राइवर ने गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते यह भयानक हादसा हो गया। वाहन के पिछले हिस्से में बैठे लोग दब गई, जिनमें से कई को गंभीर चोटें आईं और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
पुलिस
पुलिस जांच में जुटी
पुलिस के मुताबिक गाड़ी में सवार लोग नंदुरबार जिले के ही निवासी थे। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। वहीं, बीती रात वाशिम जिले में समृद्धी महामार्ग पर एक कार का अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। इससे कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं। ये कार मुंबई से जग्गनाथपुरी जा रही थी।