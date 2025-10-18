LOADING...
दिल्ली में ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, यहां कई राज्यसभा सांसदों के फ्लैट 
लेखन आबिद खान
Oct 18, 2025
02:33 pm
क्या है खबर?

दिल्ली के बीडी मार्ग स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई है। यहां राज्यसभा सांसदों के फ्लैट हैं और यह इमारत संसद भवन से केवल 200 मीटर की दूरी पर है। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं। अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है और आग लगने के कारणों का पता भी नहीं चल सका है।

घटना

इमारत की ऊपरी मंजिल में लगी आग

बताया जा रहा है कि आग इमारत की ऊपरी मंजिलों में से एक में लगी, जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई। स्थिति पर काबू पाने के लिए कई दमकल गाड़ियाँ मौके पर पहुंची हैं। इस इमारत का उद्घाटन 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यहां कई सांसद रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, फायर ब्रिगेड को दोपहर 1 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद तुरंत दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे।

ट्विटर पोस्ट

सांसदों के फ्लैट में लगी आग

आरोप

TMC सांसद बोले- आधे घंटे तक दमकल नहीं आई

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद साकेत गोखले ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'दिल्ली के बीडी मार्ग स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में भीषण आग। सभी निवासी राज्यसभा सांसद हैं। यह इमारत संसद भवन से 200 मीटर की दूरी पर है। 30 मिनट से कोई दमकल नहीं आई है। आग अभी भी जल रही है और बढ़ती जा रही है। बार-बार कॉल करने के बावजूद दमकल की गाड़ियां गायब हैं। दिल्ली सरकार, कुछ तो शर्म करो।'