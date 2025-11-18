मुंबई से 1000 बांग्लादेशी नागरिक निर्वासित किए गए (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मुंबई से इस साल 1,000 बांग्लादेशी नागरिक वापस भेजे गए, 2023 के मुकाबले 16 गुना अधिक

लेखन गजेंद्र 10:56 am Nov 18, 202510:56 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने का अभियान जारी है। इसके तहत इस साल अभी तक 1,001 अवैध नागरिकों को वापस भेजा जा चुका है। इंडियन एक्सप्रेस ने मुंबई पुलिस के हवाले से बताया कि जनवरी से अब तक पुलिस ने कुल 401 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें कुल 1,001 निर्वासन हुए। यह संख्या पिछले साल की संख्या से 6 गुना और 2023 में निर्वासित संख्या से 16 गुना अधिक है।