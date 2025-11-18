मुंबई से इस साल 1,000 बांग्लादेशी नागरिक वापस भेजे गए, 2023 के मुकाबले 16 गुना अधिक
क्या है खबर?
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने का अभियान जारी है। इसके तहत इस साल अभी तक 1,001 अवैध नागरिकों को वापस भेजा जा चुका है। इंडियन एक्सप्रेस ने मुंबई पुलिस के हवाले से बताया कि जनवरी से अब तक पुलिस ने कुल 401 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें कुल 1,001 निर्वासन हुए। यह संख्या पिछले साल की संख्या से 6 गुना और 2023 में निर्वासित संख्या से 16 गुना अधिक है।
निर्वासन
कुछ मामलों में कोर्ट के आदेश पर हो रहा निर्वासन
रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई पुलिस कई मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सीधे निर्वासित करने लिए कानून के विशेष प्रावधान का उपयोग कर रही है, जबकि कई मामले ऐसे में जिसमें कोर्ट की अनुमति से निर्वासन हो रहा है। पिछले साल अवैध प्रवास के आरोप में कुल 304 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुए थे, जिनमें 160 को निर्वासित कर दिया गया है। 2023 में 371 अवैध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुए थे, जिनमें 60 को निर्वासित किया गया है।
अभियान
मुंबई में कैसे तेज हुआ अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान?
केंद्रीय गृह मंत्री मंत्री अमित शाह ने देश भर की पुलिस को अवैध बांग्लादेशियों को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजने को कहा था, जिसके बाद यह अभियान शुरू हुआ। मुंबई में इनके खिलाफ अभियान में तेजी तब आई जब शरीफुल इस्लाम नाम के एक बांग्लादेशी नागरिक ने इस साल 16 जनवरी को बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर उनके बांद्रा स्थित आवास में हमला किया था। शरीफुल के पास से डुप्लीकेट आधार कार्ड और एक भारतीय सिम कार्ड मिला था।