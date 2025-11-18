आतंकी डॉक्टर उमर नबी का नया वीडियो आया सामने, आत्मघाती विस्फोट की बात करता दिखा

दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार विस्फोट को अंजाम देने वाले आतंकी डॉक्टर उमर नबी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह विस्फोट को लेकर बात करते नजर आ रहा है। खुद से रिकॉर्ड वीडियो में उमर आत्मघाती बम विस्फोट की "गलत समझी गई" अवधारणा के बारे में बात कर रहा है। वह बता रहा है कि जिसे अक्सर आत्मघाती बम विस्फोट कहा जाता है, वह वास्तव में इस्लाम में शहादत का कार्य है।

बयान क्या बोला उमर? उमर कहता है, "आत्मघाती हमला गलत समझा जाने वाला मुद्दा है। इसे शहादत अभियान कहा जाता है और यह इस्लाम में जाना हुआ सिद्धांत है। इसके खिलाफ कई तर्क देते हैं। शहादत अभियान के बारे में कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि वह किसी विशेष जगह और समय पर मर जाएगा, तो वह उस सिद्धांत के खिलाफ जाता है जिसके अनुसार इंसान यह नहीं जान सकता कि वह किस स्थिति में और कब मरेगा।"

ब्रेनवॉश ब्रेनवॉश करने के लिए बनाया वीडियो? उमर ने यह वीडियो किसी कमरे में बैठकर बनाया है, जिसमें उसके पीछे अलमारी दिख रही है। संभावना जताई जा रही है कि यह अलमारी अल-फलाह विश्वविद्यालय के छात्रावास या फिर फरीदाबाद में किसी किराए के कमरे की हो सकती है। जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि लाल किला विस्फोट की योजना बनाने वाले जैश-ए-मुहम्मद आतंकी मॉड्यूल के कट्टरपंथी सदस्य उमर ने लोगों का ब्रेनवॉश करने के लिए यह वीडियो बनाया था।

ट्विटर पोस्ट डॉक्टर उमर नबी का वीडियो 🚨 Terrorist Umar recorded a spine-chilling video before the Delhi blast, which has now come to light. pic.twitter.com/jX38wXcHw1 — OsintTV 📺 (@OsintTV) November 18, 2025

पहचान कौन था डॉक्टर उमर नबी? जम्मू-कश्मीर में पुलवामा के कोइल गांव का रहने वाला डॉक्टर उमर काफी होनहार बताया जाता है। वह कई घंटे तक पढ़ता था और लोगों से कम मिलता था। पिछले कुछ सालों में उसका व्यवहार तब बदल गया, जब वह तुर्की होकर आया था। यहां संभवत: उसकी मुलाकात जैश के आतंकी से हुई थी। वह फरीदाबाद की अल-फलाह विश्वविद्यालय में पढ़ाता था, जहां से 30 अक्टूबर, 2025 से गायब रहने लगा और दिल्ली-फरीदाबाद के चक्कर लगाता था।