महाराष्ट्र: गढ़चिरौली में 8 घंटे चली मुठभेड़ के बाद 4 नक्सली ढेर, तलाशी अभियान जारी

लेखन भारत शर्मा 06:35 pm Aug 27, 202506:35 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में छत्तीसगढ़ की सीमा पर सुरक्षा बलों ने करीब 8 घंटे के मुठभेड़ के बाद 4 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया। मारे गए नक्सलियों में 1 पुरुष और 3 महिला है। हालांकि, उनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इसी तरह उनके पास से चार हथियार (1 SLR राइफल, 2 इंसास राइफल और 1.303 राइफल बरामद की गई। सुरक्षाकर्मी अभी इलाके में तलाशी अभियान में जुटे हैं। इससे मुठभेड़ की संभावना बनी हुई है।