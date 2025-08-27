महाराष्ट्र: गढ़चिरौली में 8 घंटे चली मुठभेड़ के बाद 4 नक्सली ढेर, तलाशी अभियान जारी
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में छत्तीसगढ़ की सीमा पर सुरक्षा बलों ने करीब 8 घंटे के मुठभेड़ के बाद 4 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया। मारे गए नक्सलियों में 1 पुरुष और 3 महिला है। हालांकि, उनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इसी तरह उनके पास से चार हथियार (1 SLR राइफल, 2 इंसास राइफल और 1.303 राइफल बरामद की गई। सुरक्षाकर्मी अभी इलाके में तलाशी अभियान में जुटे हैं। इससे मुठभेड़ की संभावना बनी हुई है।
मुठभेड़
कैसे हुई मुठभेड़?
गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक (SP) नीलोत्पल ने बताया कि 25 अगस्त को गट्टा दलम, कंपनी नंबर 10 और गढ़चिरौली डिवीजन की अन्य नक्सली इकाइयों के कोपर्शी वन क्षेत्र में मौजूद होने की सूचना मिली थी। उसके बाद सुरक्षा बलों की 2 टीमों को रवाना किया गया था। उन्होंने बताया कि सुबह गढ़चिरौली-नारायणपुर सीमा पर वन क्षेत्र में नक्सलियों ने जवानों पर गोलीबारी कर दी। इसके बाद करीब 8 घंटे चली मुठभेड़ में चारों नक्सलियों को ढेर कर दिया।
बारिश
बारिश के बीच जारी रही मुठभेड़
SP नीलोत्पल ने बताया कि पिछले दो दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद सुरक्षाबलों की टीम जंगल में पहुंच गई। इस दौरान नक्सलियों के गोलीबारी करने पर जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान बारिश के बीच दोनों आरे से करीब 8 घंटे तक रुक-रुककर गोलीबारी होती रही। आखिर में सुरक्षा बलों ने सफलता हासिल कर ली। उन्होंने बताया कि जवान इलाके में अभी तलाशी अभियान जारी रखे हुए हैं।