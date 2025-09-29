लेह में प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाली LAB ने केंद्र के साथ बातचीत छोड़ी
क्या है खबर?
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में पिछले दिनों हुए प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाली लेह एपेक्स बॉडी (LAB) ने सोमवार को घोषणा की कि वह केंद्र सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं करेगी। संगठन ने 24 सितंबर को सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी की निष्पक्ष न्यायिक जांच की भी मांग की, जिसमें 4 लोग मारे गए थे और 90 घायल हुए हैं। संगठन ने लद्दाख को राज्य दर्जा की मांग वाले आंदोलन के बीच यह घोषणा की है।
मांग
केंद्र सरकार टिप्पणियों के लिए माफी मांगे- LAB
LAB ने लद्दाखी प्रदर्शनकारियों को 'राष्ट्र-विरोधी' और 'पाकिस्तान के हाथों में खेलने वाला' कहने के लिए केंद्र से माफी की भी मांग की है। LAB लद्दाख में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के साथ मिलकर लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के लिए आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। बता दें कि LAB और KDA के सदस्यों ने केंद्र के साथ अगले दौर की वार्ता 6 अक्टूबर को निर्धारित की थी।
गुस्सा
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद गुस्सा बढ़ा
लद्दाख में प्रमुख जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हिंसक प्रदर्शन के बाद कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत गिरफ्तार करने से लोगों में गुस्सा बढ़ गया है। वांगचुक को जोधपुर जेल में रखा गया है। KDA ने वांगचुक समेत अन्य लोगों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग की है। LAB और KDA दोनों ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन पर पिछले हफ़्ते लेह में हुए विरोध प्रदर्शनों को ठीक से न संभालने का आरोप लगाया है।