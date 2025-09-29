लद्दाख में लेह एपेक्स बॉडी केंद्र के साथ बातचीत नहीं करेगा (तस्वीर: एक्स/@raiessopori)

लेह में प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाली LAB ने केंद्र के साथ बातचीत छोड़ी

लेखन गजेंद्र 07:16 pm Sep 29, 202507:16 pm

क्या है खबर?

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में पिछले दिनों हुए प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाली लेह एपेक्स बॉडी (LAB) ने सोमवार को घोषणा की कि वह केंद्र सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं करेगी। संगठन ने 24 सितंबर को सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी की निष्पक्ष न्यायिक जांच की भी मांग की, जिसमें 4 लोग मारे गए थे और 90 घायल हुए हैं। संगठन ने लद्दाख को राज्य दर्जा की मांग वाले आंदोलन के बीच यह घोषणा की है।