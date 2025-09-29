महाराष्ट्र में 'आई लव मुहम्मद' के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, पुलिस ने 30 को हिरासत में लिया

उत्तर प्रदेश से शुरू हुई 'आई लव मुहम्मद' के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आग महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। अहिल्यानगर में सड़क पर लिखे गए 'आई लव मुहम्मद' के खिलाफ शुरु हुआ विरोध प्रदर्शन उस सयम हिंसक हो गया, जब प्रदर्शनकारियों ने पथराव करने के साथ सड़क जाम कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के साथ 30 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। इलाके में अभी भी तनाव बना हुआ है।

प्रदर्शन कैसे हुई विरोध प्रदर्शन की शुरुआत? अहिल्यानगर पुलिस अधीक्षक (SP) सोमनाथ घर्गे ने बताया कि आज सुबह कोतवाली इलाके के कोटला में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जब किसी ने सड़क पर 'आई लव मुहम्मद' लिख दिया था। इस पर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई थी। इस भित्तिचित्र के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बावजूद, कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था।

हिंसा कैसे हिंसक हुआ प्रदर्शन? SP घर्गे ने बताया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के विरोध प्रदर्शन शुरू करने के बाद पुलिस समझाइश के लिए उनके पास पहुंची थी, लेकिन उसी दौरान प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस को स्थिति को संभालने के लिए मजबूतर लाठीचार्ज करना पड़ा। उन्होंने बताया कि पुलिस कार्रवाई में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। पुलिस ने पथराव करने के मामले में 30 लोगों को हिरासत में भी लिया है।

बयान घटना पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने क्या दिया बयान? घटना के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अधिकारी यह पता लगाएंगे कि क्या राज्य में सामाजिक शांति को भंग करने और विभिन्न प्रकार के बोर्ड लगाकर समाज का ध्रुवीकरण करने की कोई साजिश है। इसमें किसी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हर कोई अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ध्रुवीकरण में शामिल होने की इजाजत नहीं दी जा सकती।