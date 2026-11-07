लॉरेंस बिश्नोई के करीबी हैरी बॉक्सर को अमेरिका में हिरासत में लिया गया

इसी साल फरवरी में रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित घर के बाहर हुई गोलीबारी के बाद बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों को धमकियां मिली थीं।

गैंगस्टर हैरी बॉक्सर ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। एक ऑडियो में खुद को अर्जू बिश्नोई बताने वाले एक व्यक्ति ने गोलीबारी की जिम्मेदारी लेते हुए बॉक्सर और शुभम लोणकर का नाम लिया।

मैसेज में कहा गया कि शेट्टी को गैंग के कामों में दखल न देने की कई बार चेतावनी दी गई थी।