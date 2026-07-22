जम्मू-कश्मीर: अनंतनाग के लाल चौक पर गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों पर आतंकियों की गोलीबारी, कांस्टेबल शहीद

इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित पाकिस्तानी लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के एक गुप्त संगठन, द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ली है।

TRF पर ही पहलगाम हमले का भी आरोप है, जिसके आतंकियों को कुछ महीने पहले मुठभेड़ में मारा गया था।

हमले के बाद अतिरिक्त सुरक्षा बलों को घटनास्थल पर भेजा गया और प्रमुख मार्गों पर चौकियां स्थापित की गईं हैं।

जम्मू-कश्मीर में खराब मौसम के कारण पिछले 4 दिनों से अमरनाथ यात्रा स्थगित है।