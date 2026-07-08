जम्मू-कश्मीर के शोपियां में प्रमुख लश्कर कमांडर जाकिर गनी ढेर (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जम्मू-कश्मीर के शोपियां में प्रमुख लश्कर कमांडर जाकिर गनी ढेर, पहलगाम हमले से जुड़ा थे तार

लेखन गजेंद्र 10:08 am Jul 08, 202610:08 am

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले 3 दिन से इलाके के घने जंगलों में छिपे लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के 2 आतंकियों में से एक को ढेर कर दिया गया है। आतंकी की पहचान जाकिर अहमद गनी के रूप में हुई है, जो लश्कर का प्रमुख कमांडर था। उसे लतीफ भट के साथ 3 जुलाई को जंगल में लगे निगरानी कैमरों ने देखा गया था। सुरक्षा बलों ने गनी का शव बरामद कर लिया है।