भारत-चीन ने 6 साल बाद खोली सीमा, आज से उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम के रास्ते कारोबार शुरू

इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (ICRIER) की सीनियर विजिटिंग प्रोफेसर डॉक्टर निशा तनेजा ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस से कहा, "6 साल बाद व्यापार शुरू होना भारत-चीन संबंधों में एक अहम मोड़ है और आर्थिक जुड़ाव बढ़ाने की नई प्रतिबद्धता का संकेत है। भारत में चीनी FDI प्रस्तावों पर विचार करने के लिए आसान रवैये समेत अन्य आर्थिक उपायों के साथ मिलकर, यह द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक व्यावहारिक और व्यापार-केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है।"