हर्ष सिंह ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जूडो में स्वर्ण पदक जीता है

राष्ट्रमंडल खेल 2026: कौन हैं हर्ष सिंह, जिन्होंने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास?

लेखन भारत शर्मा 10:37 am Aug 01, 202610:37 am

क्या है खबर?

भारतीय जूडो खिलाड़ियों ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल (CWG) 2026 में अपनी बादशाहत साबित कर दी है। महिलाओं में अस्मिता डे के ऐतिहासिक स्वर्ण पदक के ठीक बाद पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में हर्ष सिंह ने भी स्वर्ण पदक जीतते हुए इतिहास रच दिया। वह CWG में जूडो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ काट्ज को 10-0 के स्कोर से हराकर यह उपलब्धि हासिल की।