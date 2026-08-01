'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' रिलीज होते ही लीक, डिलीट होने से पहले लाखों लोगों ने देखी

'द ओडिसी' की लीक कॉपी को हटने से पहले ही महज ढाई घंटे में इसे 21 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका था। नोटिस जारी होने के बाद वीडियो हटा दिया गया और उस अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया गया।

फिल्म लीक होने पर यूनिवर्सल स्टूडियो ने कहा था, "फिल्म की गैर-कानूनी पोस्टिंग का पता चलते ही हमने इसे हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। हम अपने कंटेंट की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कानूनी कदम उठाएंगे।"