भारत की यामिनी मौर्य ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जूडो में रजत पदक जीता है

राष्ट्रमंडल खेल 2026: कौन हैं यामिनी मौर्य, जिन्होंने जूडो स्पर्धा में जीता रजत पदक?

लेखन भारत शर्मा 11:14 am Aug 01, 202611:14 am

क्या है खबर?

भारत की उभरती हुई जूडो खिलाड़ी यामिनी मौर्य ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में देश को गौरवान्वित करते हुए महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम कर लिया है। उन्होंने रोमांचक फाइनल मुकाबले में गजब के जज्बे का प्रदर्शन किया। निर्धारित समय में स्कोर के बराबरी पर रहने के बाद मुकाबला 'गोल्डन स्कोर' (अतिरिक्त समय) में पहुंचा, जहां एक छोटी पेनल्टी चूक के कारण यामिनी को स्वर्ण पदक से हाथ धोना पड़ा।