जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में ईट-भट्ठे के मजदूरों पर आतंकियों की गोलीबारी, छत्तीसगढ़ के मजदूर की मौत
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में जिले में शुक्रवार देर शाम को आतंकियों ने ईट-भट्ठों के मजदूरों पर गोलीबारी कर दी, जिसमें एक मजदूर की मौत हुई है। घटना केल्लम इलाके में घटी है। मृतक मजदूर दीपक छत्तीसगढ़ का निवासी है, जबकि एक अन्य मजदूर भूपिंदर घायल हो गया है। उसे अनंतनाग के अस्पताल में रेफर किया गया है। आतंकी गोलीबारी करके फरार हो गए। उन्होंने विशेष तौर पर मजदूरों को निशाना बनाया था। आतंकी लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के बताए जा रहे हैं।
हमला
इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई, छानबीन शुरू
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हमला विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाकर किया गया था, जो पिछले कुछ वर्षों में जम्मू-कश्मीर में विदेशी नागरिकों पर हुए हमलों की श्रृंखला का हिस्सा है।
घटना के तुरंत बाद, सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस ईंट भट्ठे पर पहुंचे और इलाके को सुरक्षित कर लिया।
हमलावरों का पता लगाने और उन्हें भागने से रोकने के लिए घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया है। जिले में निगरानी बढ़ा दी गई है।
बयान
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऑपरेशन तेज करने के आदेश दिए
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घटना के बाद एक्स पर लिखा कि उन्होंने पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात और सुरक्षा के शीर्ष अधिकारियों से बात कर सुरक्षा बलों को ऑपरेशन तेज़ करने और आतंकवादियों को खत्म करने का निर्देश दिया है।
सिन्हा ने बताया कि पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी करी है और दोषियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया है।
उन्होंने मृतक और घायल मजदूर के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है।
ट्विटर पोस्ट
घटना के बाद तलाशी अभियान
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने दो गैर-कश्मीरी मजदूरों पर फायरिंग की. हमले में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है. #JammuKashmir #Kulgam #Firing pic.twitter.com/ASrhwePkSt— Jay Aditya (@AdityaBharat99) July 31, 2026
बरसी
अनुच्छेद-370 हटाने की बरसी से पहले दूसरा हमला
जम्मू-कश्मीर में 5 अगस्त को अनुच्छेद-370 हटाए जाने की 7वीं बरसी से पहले आतंकियों ने यह दूसरे हमले को अंजाम दिया है, जिसमें आम लोगों को निशाना बनाया गया है।
इससे आतंकियों ने केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों को चुनौती दी है। यह पिछले साल हुए पहलगाम हमले के बाद दूसरा बड़ा हमला है।
इससे पहले 22 जुलाई को अनंतनाग में लाल चौक इलाके में गश्त करते हुए सुरक्षा कर्मी को गोली मारकर एक आतंकवादी फरार हो गया था।