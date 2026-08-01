जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में ईट-भट्ठे के मजदूरों पर आतंकियों की गोलीबारी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में ईट-भट्ठे के मजदूरों पर आतंकियों की गोलीबारी, छत्तीसगढ़ के मजदूर की मौत

लेखन गजेंद्र 06:17 am Aug 01, 202606:17 am

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में जिले में शुक्रवार देर शाम को आतंकियों ने ईट-भट्ठों के मजदूरों पर गोलीबारी कर दी, जिसमें एक मजदूर की मौत हुई है। घटना केल्लम इलाके में घटी है। मृतक मजदूर दीपक छत्तीसगढ़ का निवासी है, जबकि एक अन्य मजदूर भूपिंदर घायल हो गया है। उसे अनंतनाग के अस्पताल में रेफर किया गया है। आतंकी गोलीबारी करके फरार हो गए। उन्होंने विशेष तौर पर मजदूरों को निशाना बनाया था। आतंकी लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के बताए जा रहे हैं।