लद्दाख में सामान्य हो रहे हालात, 26 प्रदर्शनकारी रिहा; हिंसा की होगी न्यायिक जांच

लद्दाख में बीते हफ्ते हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद धीरे-धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। कल यानी 1 अक्टूबर को लेह में कर्फ्यू में 8 घंटे की ढील दी गई थी। इस दौरान सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक बाजार खुले और सड़कों-दुकानों पर चहल-पहल रही। हालांकि, स्कूल-कॉलेज और इंटरनेट सेवाएं बंद रहीं। वहीं, प्रदर्शन के दौरान 4 लोगों की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं।

सवाल गीतांजलि ने किया सवाल- क्या भारत वाकई आजाद है? वहीं, गीतांजलि ने लिखा, 'क्या भारत वाकई आजाद है? 1857 में 24,000 अंग्रेजों ने महारानी के आदेश पर 30 करोड़ भारतीयों पर अत्याचार करने के लिए 1.35 लाख भारतीय सिपाहियों का इस्तेमाल किया था। आज गृह मंत्रालय के आदेश पर एक दर्जन प्रशासक 2,400 लद्दाखी पुलिस का दुरुपयोग करके 3 लाख लद्दाखियों पर अत्याचार कर रहे हैं।' गीतांजलि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लद्दाख के उपराज्यपाल और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भी पत्र भेजा है।

रिपोर्ट 4 हफ्ते में सौंपना होगी हिंसा की जांच रिपोर्ट लद्दाख प्रशासन ने हिंसा की न्यायिक जांच का आदेश दिया है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और कई नागरिक और सुरक्षाकर्मियों घायल हुए थे। IAS अधिकारी मुकुल बेनिवाल को इसके लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें 4 हफ्ते के भीतर जांच पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन ने ऐसे लोगों को बुलाया है, जिनके पास मौके के वीडियो-फोटो हैं या जो मौखिक तौर पर कुछ बताना चाहते हैं।