सर क्रीक को लेकर रक्षा मंत्री की पाकिस्तान को चेतावनी, बोले- इतिहास-भूगोल बदल जाएगा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर क्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य गतिविधियों और बुनियादी ढांचे के निर्माण पर चिंता व्यक्त की है। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि सर क्रीक क्षेत्र में किसी भी दुस्साहस का ऐसा जवाब दिया जाएगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। उन्होंने विजयादशमी के मौके पर गुजरात के भुज में एक सैन्य अड्डे पर शस्त्र पूजा की और सैनिकों को संबोधित करते हुए ये बात कही।

बयान रक्षा मंत्री ने कहा- पाकिस्तान की नीयत में खोट रक्षा मंत्री ने कहा, "आजादी के 78 साल बाद भी सर क्रीक इलाके में सीमा विवाद को हवा दी जा रही है। भारत ने बातचीत के जरिए इसे सुलझाने की कई कोशिशें की हैं, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में सर क्रीक से सटे इलाकों में अपने सैन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार किया है, उससे उसकी नीयत का पता चलता है।"

कराची कराची का रास्ता सर क्रीक से होकर जाता है- राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने आगे कहा, "भारतीय सेना और BSF संयुक्त रूप से सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। अगर सर क्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से किसी दुस्साहस का प्रयास किया गया, तो इतना निर्णायक जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। 1965 में भारतीय सेना ने लाहौर तक पहुंचने की क्षमता का प्रदर्शन किया था। 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची जाने का एक रास्ता सर क्रीक से होकर गुजरता है।"