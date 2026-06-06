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खान सर ने पटना में आत्मसमर्पण किया, गोलीबारी मामले में दर्ज हुई थी FIR
खान सर ने पटना सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है

खान सर ने पटना में आत्मसमर्पण किया, गोलीबारी मामले में दर्ज हुई थी FIR

लेखन आबिद खान
Jun 06, 2026
12:48 pm
क्या है खबर?

बिहार के प्रसिद्ध शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक फैजल खान (खान सर) ने कोचिंग संस्थान में हुई हिंसा और कथित गोलीबारी के मामले में आत्मसमर्पण कर दिया है। वे आज पटना के सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने पहुंचे। इस मामले में खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद से ही पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी। बीते दिन उनकी गिरफ्तारी की खबर लगते ही कोचिंग के सामने सैकड़ों छात्र जुट गए थे।

मामला

क्या है गोलीबारी का मामला?

दरअसल, 2 जून की रात 15-20 लोगों ने पटना स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान पर हमला कर दिया था। हमलावरों ने वहां जमकर तोड़फोड़ की और पथराव भी किया। खान सर ने आरोप लगाया था कि उनके पास के कोचिंग संचालक ने यह हमला करवाया है। इसके बाद पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग संचालक रौशन आनंद, अभिषेक कुमार और गौरव कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

FIR

खान सर पर क्यों हुई FIR?

इस दौरान एक वीडियो सामने आया, जिसमें खान सर के 2 सुरक्षाकर्मी गोलीबारी करते दिख रहे थे, इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। घटना पर खान सर ने सफाई देते हुए कहा कि मारपीट हो रही थी और पुलिस के पहुंचने में देरी को देखते हुए आत्मरक्षा में गोलीबारी की गई थी। इसके बाद आर्म्स एक्ट में खान सर के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई थी।

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