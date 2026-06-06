खान सर ने पटना सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है

खान सर ने पटना में आत्मसमर्पण किया, गोलीबारी मामले में दर्ज हुई थी FIR

लेखन आबिद खान 12:48 pm Jun 06, 202612:48 pm

क्या है खबर?

बिहार के प्रसिद्ध शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक फैजल खान (खान सर) ने कोचिंग संस्थान में हुई हिंसा और कथित गोलीबारी के मामले में आत्मसमर्पण कर दिया है। वे आज पटना के सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने पहुंचे। इस मामले में खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद से ही पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी। बीते दिन उनकी गिरफ्तारी की खबर लगते ही कोचिंग के सामने सैकड़ों छात्र जुट गए थे।