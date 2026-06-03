बिहार: पटना में खान सर की कोचिंग सेंटर पर तोड़फोड़ और गोलीबारी, सुरक्षाकर्मी को पीटा गया
क्या है खबर?
बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार देर रात कुछ आराजक तत्वों ने मशहूर यूट्यूबर शिक्षक खान सर (फैसल खान) के कोचिंग सेंटर पर हमला कर दिया और उसमें तोड़फोड़ की। घटना रात साढ़े 11 बजे मुसल्लहपुर हाट के पास स्थित कोचिंग सेंटर की है। इस दौरान अज्ञात लोगों ने सेंटर पर तैनात सुरक्षाकर्मी को भी बुरी तरह पीटा, जो अस्पताल में भर्ती है। मामला सामने आने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान नहीं हुई है।
हंगामा
कोचिंग सेंटर के बाहर भीड़ जमा, हंगामा
बुधवार सुबह जब मामले की जानकारी छात्रों को हुई तो उनका एक समूह हमले के विरोध में कोचिंग सेंटर के बाहर जमा हो गया। इस दौरान खूब नारेबाजी हुई। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और CCTV के जरिए आरोपियों की तलाश करने में जुटी है। पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि घटना में कुछ छात्रों के शामिल होने की खबर है। घायल सुरक्षाकर्मी ने आरोपियों की पहचान का दावा किया है।
आरोप
प्रतिद्वंद्वियों पर हमले का आरोप
खान सर ने मीडिया को बताया कि हाल ही में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में उनके कोचिंग के कुछ छात्र सफल हुए थे, जिनका अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था। समारोह के बाद कुछ लोगों ने कोचिंग सेंटर पहुंचकर 2 दिनों के भीतर इसे उड़ाने की धमकी दी थी। उन्होंने घटना के पीछे कुछ प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संचालकों का हाथ होने की आशंका जताई है। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा भी मांगी है।
आरोप
गोलीबारी का आरोप
खान सर ने मीडिया को अपने बयान में बताया कि दूसरे कोचिंग वाले दबाव बना रहे हैं कि कम फीस में छात्रों को न पढ़ाया जाए। खान सर की कोचिंग में कई छात्रों से 200 रुपये लिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि कल रात कई राउंड गोलीबारी हुई है, कम से कम 10 राउंड गोलीबारी तो उन्होंने देखी है। खान सर ने उपद्रव का आरोप आसपास की कोचिंग सेंटर के संचालकों पर लगाया है।
ट्विटर पोस्ट
घटना के बाद सुबह कोचिंग सेंटर के बाहर जमा भीड़
#WATCH पटना, बिहार: मुसल्लहपुर हाट के पास शिक्षक 'खान सर' के कोचिंग संस्थान के बाहर छात्रों की भारी भीड़ जमा हो गई है। कल रात उनके कोचिंग संस्थान के बाहर गोलीबारी की घटना हुई थी। मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। pic.twitter.com/mKH50vrgb0— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 3, 2026
ट्विटर पोस्ट
सामने आया CCTV फुटेज
VIDEO | Patna, Bihar: CCTV visuals of vandalism and stone pelting that took place outside Khan Sir Coaching Institute on Tuesday night. A guard of the institute was injured in the incident.#KhanSir #PatnaNews— Press Trust of India (@PTI_News) June 3, 2026
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/mDizPQl3Rs