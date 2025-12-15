केरल की सरकारी बस में अभिनेता दिलीप की फिल्म दिखाने पर भड़की महिलाएं, बंद की गई

केरल की सरकारी बस में अभिनेता दिलीप की फिल्म दिखाए जाने पर महिलाओं का विरोध

लेखन गजेंद्र 12:38 pm Dec 15, 202512:38 pm

क्या है खबर?

केरल में अभिनेत्री के अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में हाल ही में बरी हुए अभिनेता दिलीप को लेकर लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। इसका नजारा केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) की बस में देखने को मिला, जहां दिलीप की फिल्म दिखाने पर महिलाओं ने आपत्ति जताई और फिल्म हटवा दी। महिलाओं के विरोध को देखते हुए बस कर्मचारी को फिल्म हटानी पड़ी। हालांकि, इस दौरान बस में कुछ यात्रियों ने अभिनेता का समर्थन भी किया।