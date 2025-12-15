LOADING...
केरल की सरकारी बस में अभिनेता दिलीप की फिल्म दिखाने पर भड़की महिलाएं, बंद की गई

लेखन गजेंद्र
Dec 15, 2025
12:38 pm
क्या है खबर?

केरल में अभिनेत्री के अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में हाल ही में बरी हुए अभिनेता दिलीप को लेकर लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। इसका नजारा केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) की बस में देखने को मिला, जहां दिलीप की फिल्म दिखाने पर महिलाओं ने आपत्ति जताई और फिल्म हटवा दी। महिलाओं के विरोध को देखते हुए बस कर्मचारी को फिल्म हटानी पड़ी। हालांकि, इस दौरान बस में कुछ यात्रियों ने अभिनेता का समर्थन भी किया।

बस में हुई तीखी बहस

शनिवार को तिरुवनंतपुरम-थोत्तिलपलम सुपरफास्ट KSRTC बस में यात्रा के दौरान दिलीप की फिल्म 'ई परक्कुम थालिका' चलाई जा रही थी। तभी पथानामथिट्टा की लक्ष्मी ने फिल्म का विरोध किया। वह अपने पति-बेटे के साथ अडूर जा रही थीं। उन्होंने कंडक्टर से कहा कि अगर वह फिल्म बंद नहीं करेंगे तो वह बीच सड़क पर उतर जाएंगी। इसके बाद कुछ लोगों ने कोर्ट का फैसला बताते हुए दिलीप का समर्थन किया। हालांकि, अधिकतर महिलाओं के विरोध के कारण फिल्म हटानी पड़ी।

अभिनेता दिलीप को लेकर क्या है विवाद?

यह मामला मलयालम, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम करने वाली एक अभिनेत्री जुड़ा है। उनका 17 फरवरी, 2017 की रात कुछ लोगों ने कार में अपहरण कर लिया और बलात्कार को अंजाम दिया था। मामले में 10 आरोपी शामिल थे, जिसमें घटना की साजिश के लिए दिलीप को आरोपी बनाया गया था। एर्नाकुलम प्रधान सत्र न्यायालय ने पिछले दिनों 6 दोषियों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, जबकि दिलीप समेत 4 को बरी कर दिया था।

बस में फिल्म का विरोध

