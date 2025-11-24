बेंगलुरु में ट्रैक पार करते समय वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आए 2 छात्र, मौत 

बेंगलुरु में वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आकर नर्सिंग छात्रों की मौत

लेखन गजेंद्र 02:41 pm Nov 24, 202502:41 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आकर 2 नर्सिंग छात्रों की मौत हो गई है। दोनों केरल के रहने वाले हैं। हादसा बेंगलुरु के चिक्काबनवारा रेलवे स्टेशन के पास रविवार को हुआ था। दोनों की पहचान 19 वर्षीय स्टर्लिन एलिजा शाजी और 20 वर्षीय जस्टिन जोसेफ के रूप में हुई है। दोनों केरल के पथानामथिट्टा जिले के रहने वाले थे और सप्तगिरि कॉलेज में BSc नर्सिंग प्रथम वर्ष के छात्र थे।