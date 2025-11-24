बेंगलुरु में ट्रैक पार करते समय वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आए 2 छात्र, मौत
क्या है खबर?
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आकर 2 नर्सिंग छात्रों की मौत हो गई है। दोनों केरल के रहने वाले हैं। हादसा बेंगलुरु के चिक्काबनवारा रेलवे स्टेशन के पास रविवार को हुआ था। दोनों की पहचान 19 वर्षीय स्टर्लिन एलिजा शाजी और 20 वर्षीय जस्टिन जोसेफ के रूप में हुई है। दोनों केरल के पथानामथिट्टा जिले के रहने वाले थे और सप्तगिरि कॉलेज में BSc नर्सिंग प्रथम वर्ष के छात्र थे।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
रेलवे पुलिस ने बताया कि दोनों पास में पेइंग गेस्ट में रहते थे। रविवार को वे ट्रैक पार करके कमरे पर जा रहे थे, तभी बेंगलुरु -बेलगावी वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। घटना के समय ट्रेन बेलगावी जा रही थी। दोनों की तत्काल मौत हो गई और उनके शव क्षत-विक्षत अवस्था में पटरियों पर पाए गए। अभी यह पता नहीं चला कि यह दुर्घटना थी या आत्महत्या का प्रयास। फिलहाल, CCTV फुटेज देखा जा रहा है।
जांच
उत्तर प्रदेश में हो चुका है भीषण हादसा
तमाम चेतावनी के बाद भी पैदल पुल की जगह लोग जान हथेली पर लेकर ट्रैक पार कर हादसे का शिकार हो रहे हैं। पिछले दिनों 5 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में चुनौर रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पार करते समय 7 श्रद्धालु कालका एक्सप्रेस की चपेट में आ गए थे। सभी श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए वाराणसी जा रहे थे। वे स्टेशन पर दूसरी ट्रेन पकड़ने के लिए पुल की जगह ट्रैक पार कर रहे थे, तभी हादसा हुआ।