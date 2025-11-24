राजनाथ सिंह के सिंध पर दिए बयान से तिलमिलाया पाकिस्तान, बताया संप्रभुता का उल्लंघन

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से रविवार को दिल्ली में 'सिंधी समाज सम्मेलन' में सिंध प्रांत को लेकर दिए गए बयान से पाकिस्तान बुरी तरह से तिलमिला गया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने सिंह के बयान पर कड़ी आपत्ती जताते हुए उसे मान्यता प्राप्त सीमाओं की अखंडता और राज्यों की संप्रभुता का सीधा उल्लंघन करार दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने भारतीय नेताओं से किसी भी तरह की भड़काऊ बयानबाजी से बचाने की अपील भी की है।

बयान सबसे पहले जानते हैं सिंह ने क्या दिया था बयान? TOI की रिपोर्ट के अनुसार, सिंह ने सिंध के साथ भारत के सभ्यतागत संबंधों पर बात की थी, जो 1947 में विभाजन के बाद पाकिस्तान में जाने तक अविभाजित भारत का हिस्सा था। उन्होंने कहा था, "आज सिंध की जमीन भले भारत का हिस्सा न हो, लेकिन सभ्यता की दृष्टि से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा और जहां तक जमीन की बात है, सीमाएं बदल सकती हैं। कौन जानता है, कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए।"

प्रतिक्रिया पाकिस्तान ने क्या दी सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया? पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा, "भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सिंध प्रांत पर टिप्पणी की हम निंदा करते हैं। यह बयान भारत की उस विस्तारवादी सोच को दिखाते हैं जो स्थापित सच्चाइयों को चुनौती देना चाहती है।" मंत्रालय ने कहा, "यह अंतरराष्ट्रीय कानून, मान्यता प्राप्त सीमाओं की अखंडता और राज्यों की संप्रभुता का सीधा उल्लंघन है। हम सिंह और भारतीय नेताओं से ऐसी बयानबाजी से बचने की अपील करते हैं, जिससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को खतरा पैदा हो।"