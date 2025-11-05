उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में ट्रेन की चपेट में आकर 6 की मौत (तस्वीर: एक्स/@Asifansari9410)

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कालका एक्सप्रेस से टकराए 6 श्रद्धालु, ट्रैक पार करते समय हादसा

लेखन गजेंद्र 10:47 am Nov 05, 202510:47 am

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बुधवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। यहां के चुनौर रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पार करते समय श्रद्धालु कालका एक्सप्रेस की चपेट में आ गए, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई। घटना सुबह साढ़े 9 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हुई है। हादसे के बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई और चीख पुकार मच गई। सभी श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए वाराणसी जा रहे थे। कुछ यात्री घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है।