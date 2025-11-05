उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कालका एक्सप्रेस से टकराए 6 श्रद्धालु, ट्रैक पार करते समय हादसा
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बुधवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। यहां के चुनौर रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पार करते समय श्रद्धालु कालका एक्सप्रेस की चपेट में आ गए, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई। घटना सुबह साढ़े 9 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हुई है। हादसे के बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई और चीख पुकार मच गई। सभी श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए वाराणसी जा रहे थे। कुछ यात्री घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए वाराणसी जा रहे थे, जिसके लिए वे चोपन से पैसेंजर ट्रेन पर चढ़े थे। ट्रेन जब चुनार पहुंची, तो प्लेटफॉर्म नंबर-4 पर खड़ी हुई। श्रद्धालु स्टेशन पर वाराणसी जाने वाली दूसरी ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर न उतरकर दूसरी तरफ उतर गए। श्रद्धालु ट्रैक पार कर ही रहे थे कि कालका एक्सप्रेस गुजर गई, जिसकी चपेट में 8 श्रद्धालु आ गए। यहां कालका का स्टॉपेज नहीं था।
जांच
शवों के चीथड़े उड़े
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, वाराणसी जाने के लिए ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर एक पर खड़ी थी। यात्रियों ने समय बचाने के लिए पैदल ओवरब्रिज का उपयोग नहीं किया और ट्रैक पार करके प्लेटफॉर्म नंबर 4 से 1 की तरफ जा रहे थे। ट्रेन की चपेट में आने से कुछ श्रद्धालु बुरी तरह घायल हो गए हैं, जबकि कुछ के शव के चीथड़े उड़ गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।