जस्टिस वर्मा बोले- आग लगने के समय घर में नहीं था, नकदी भी बरामद नहीं हुई

रिपोर्ट के अनुसार, संसदीय समिति के सामने अपने जवाब में जस्टिस वर्मा ने कहा कि वे घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति नहीं थे और जब पुलिस घटनास्थल को सुरक्षित करने में नाकाम रही, तो उन्हें कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि नगदी बरामदगी में भी उनकी कोई भूमिका नहीं थी और घटनास्थल को सुरक्षित करने में घटनास्थल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति विफल रहे।

पुलिस ने घटनास्थल को सील नहीं किया- जस्टिस वर्मा

जस्टिस वर्मा ने कहा कि आग लगने की घटनाओं में जिस तरह की कार्रवाई अपेक्षित होती है, पुलिस को वैसी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की। जस्टिस वर्मा के अनुसार, "पुलिस ने घटना स्थल को सील नहीं किया। पुलिस और फायर ब्रिगेड दोनों ही मौजूद थे, लेकिन उन्होंने जरूरी कार्रवाई नहीं की। शुरुआत में मौके से किसी भी तरह की बरामदगी नहीं हुई थी। अब यह कहा जा रहा है कि वहां नगदी मिली है।"