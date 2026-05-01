जेवर के नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 15 जून से शुरू होगी उड़ान

खासियत

100 प्रतिशत डिजी ऐप से होगी यात्रा

यह भारत का पहला हवाई अड्डा है, जहां प्रवेश से लेकर विमान में बैठने पर पूरी प्रक्रिया कागजरहित होगी। यात्रियों को 'डिजी यात्रा' ऐप डाउनलोड करना होगा, ताकि बिना पहचानपत्र दिखाए प्रवेश मिलेगा। सुरक्षा जांच और बोर्डिंग द्वार पर ऑटोमैटिक बायोमेट्रिक सिस्टम लगा होगा, जिससे लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा। यात्री अपने स्मार्टफोन ऐप से अपने बैग का स्थान देख सकेंगे, जिससे उसके खोने और देरी की चिंता समाप्त होगी। हवाई अड्डे पर AI कियोस्क आपके सवालों का जवाब देंगे।