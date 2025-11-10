हरियाणा के फरीदाबाद में जम्मू-कश्मीर पुलिस का छापा, डॉक्टर के घर से 360 किलोग्राम RDX बरामद
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर छापा मारकर 360 किलोग्राम RDX बरामद किया है। साथ ही पुलिस को कमरे से 14 बैग, एक AK-47 और भारी मात्रा में कारतूस भी मिले हैं। कमरे में 5 लीटर रासायन भी रखा था। कुल बरामद सामान की संख्या 48 है। यह कार्रवाई पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल अहमद राठेर से जुड़ी है। उसने पुलिस को पूछताछ में फरीदाबाद की जानकारी दी थी।
कार्रवाई
3 महीने पहले किराए पर लिया था कमरा
पुलिस ने बताया कि यह कमरा एक अन्य कश्मीरी डॉक्टर मुफाजिल शकील का है, जिसने 3 महीने पहले यहां कमरा लिया था। वह यहां रहता नहीं था, केवल अपना सामान रखता था। पुलिस करीब 12 गाड़ियां लेकर मौके पर तलाशी लेने पहुंची थी। शकील पुलवामा के कोइल निवासी शकील अहमद गनई के बेटा है। शकील अभी फरार है। उसकी तलाश की जा रही है। राठेर और शकील दोनों जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े बताए जा रहे हैं।
घटना
क्या है मामला?
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 6 नवंबर को सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित एक निजी अस्पताल से डॉक्टर राठेर को गिरफ्तार किया था। वह काजीगुंड का निवासी है और अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में सेवाएं दे चुका है। उसे जैश के समर्थन में श्रीनगर में पोस्टर चिपकाने का आरोपी बताया गया है। उसे जम्मू-कश्मीर लाया गया है। उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने फरीदाबाद में छापा मारा था। डॉक्टर शकील और राठेर की मंशा देश में बड़ी आतंकी घटना की थी।
खुलासा
गुजरात में गिरफ्तार 3 संदिग्ध में एक डॉक्टर तैयार कर रहा था रिसिन जहर
गुजरात के आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) ने भी रविवार को अहमदाबाद से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक संदिग्ध डॉक्टर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ATS ने बताया कि हैदराबाद निवासी अहमद मोहियुद्दीन सैयद (35) नामक डॉक्टर अत्यधिक जहरीला रसायन रिसिन जहर तैयार कर रहा था, जिसके लिए उसने दिल्ली की आजादपुर मंडी, अहमदाबाद की नरोदा फल मंडी और लखनऊ स्थित RSS कार्यालय की रेकी की थी। भीड़भाड़ के कारण उसका निशाना संभवत: ये इलाके थे।
जहर
क्या है रिसिन जहर?
रिसिन जहर अरंडी के बीज से निकाले जाने वाला एक अत्यंत जहरीला प्रोटीन है। रिसिन विषाक्तता दुर्लभ है और आमतौर पर केवल बीजों के सेवन से ही होती है। अधिक मात्रा में इसका सेवन घातक हो सकता है, विशेषज्ञों का कहना है कि आपराधिक उपयोग के मामले असामान्य हैं। अगर समय पर प्रभावित व्यक्ति को चिकित्सा देखभाल नहीं मिला, तो घातक हो सकता है। हालांकि, समय पर इलाज से आमतौर पर इस स्थिति का इलाज संभव है।