LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / बेंगलुरु हवाई अड्डे के अंदर पढ़ी गई नमाज, सिद्धारमैया सरकार पर बरसी भाजपा
बेंगलुरु हवाई अड्डे के अंदर पढ़ी गई नमाज, सिद्धारमैया सरकार पर बरसी भाजपा
बेंगलुरु हवाई अड्डे पर नमाज पढ़ी गई (तस्वीर: एक्स/@vijayrpbjp)

बेंगलुरु हवाई अड्डे के अंदर पढ़ी गई नमाज, सिद्धारमैया सरकार पर बरसी भाजपा

लेखन गजेंद्र
Nov 10, 2025
09:33 am
क्या है खबर?

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के हवाई अड्डे से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसने राजनीतिक हड़कंप मचा दिया है। वीडियो में बेंगलुरु केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में टर्मिनल 2 के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोग झुंड में नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद भाजपा राज्य की कांग्रेस सरकार पर हावी है। भाजपा ने सवाल उठाया है कि हवाई अड्डे के अंदर नमाज पढ़ने की अनुमति किसने और कैसे दी गई है।

विरोध

भाजपा ने क्या कहा?

कर्नाटक भाजपा प्रवक्ता विजय प्रसाद ने एक्स पर नमाज की तस्वीर साझा कर लिखा, 'बेंगलुरु हवाई अड्डे के टर्मिनल-2 के अंदर इसकी अनुमति कैसे दी गई? मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मंत्री प्रियांक खड़गे जी, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? क्या इन व्यक्तियों ने उच्च सुरक्षा वाले हवाईअड्डा क्षेत्र में नमाज पढ़ने के लिए पूर्व अनुमति ली थी?' विजय ने सवाल उठाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को सथ संचलन पर सरकार को आपत्ति है, लेकिन इस पर क्यों चुप है?

ट्विटर पोस्ट

बेंगलुरु हवाई अड्डे पर नमाज