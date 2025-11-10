बेंगलुरु हवाई अड्डे पर नमाज पढ़ी गई (तस्वीर: एक्स/@vijayrpbjp)

बेंगलुरु हवाई अड्डे के अंदर पढ़ी गई नमाज, सिद्धारमैया सरकार पर बरसी भाजपा

लेखन गजेंद्र 09:33 am Nov 10, 202509:33 am

क्या है खबर?

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के हवाई अड्डे से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसने राजनीतिक हड़कंप मचा दिया है। वीडियो में बेंगलुरु केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में टर्मिनल 2 के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोग झुंड में नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद भाजपा राज्य की कांग्रेस सरकार पर हावी है। भाजपा ने सवाल उठाया है कि हवाई अड्डे के अंदर नमाज पढ़ने की अनुमति किसने और कैसे दी गई है।