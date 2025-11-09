गुजरात ATS ने ISIS से जुड़े 3 संदिग्धों को पकड़ा, हमलों की बना रहे थे योजना

संदिग्ध कौन हैं तीनों संदिग्ध? गिरफ्तार किए गए संदिग्धों के नाम डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, मोहम्मद सुहेल और आजाद सुलेमान सैफी है। सुलेमान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर और सुहेल शामली जिले का रहने वाला है। वहीं, डॉक्टर अहमद हैदराबाद से है। तीनों उत्तर प्रदेश से गुजरात के अडालज पहुंचे थे। यहां हथियारों की डिलीवरी लेते समय इन्हें टोल प्लाजा के पास से एक कार से गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर अहमद ने चीन से MBBS की पढ़ाई की है।

हमले बड़े शहरों में हमले की बना रहे थे योजना गुजरात ATS के DIG सुनील जोशी के मुताबिक, हैदराबाद निवासी डॉक्टर अहमद के बारे में कई महीनों से जानकारी मिल रही थी कि वो कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल है। इसी आधार पर उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। जोशी ने आगे बताया कि इन संदिग्धों ने लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जासूसी की और कश्मीर में भी उनकी गतिविधियों का पता लगाया गया।

ATS पिस्तौल, कारतूस समेत केमिकल बरामद ATS ने संदिग्धों के पास से 3 पिस्तौल, 30 कारतूस और 4 लीटर अरंडी का तेल बरामद किया है, जो घातक जहर 'रिसिन' के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाला एक रसायन है। अधिकारियों ने बताया कि चीन से MBBS की डिग्री हासिल करने वाला डॉक्टर अहमद आतंकी योजना के तहत रिसिन तैयार करने की कोशिश कर रहा था। अहमद मोहिउद्दीन अबू खदीजा नाम के एक टेलीग्राम यूजर के संपर्क में था, जिसके ISKP से जुड़े होने की आशंका है।